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Дальнее зарубежье 27.05.2021 22:12

США уведомили Россию, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу - Associated Press

Администрация США уведомила Россию, что не планирует возвращаться в Договор по открытому небу, сообщает в четверг Associated Press.

"В преддверии саммита Байдена с Путиным США сообщили России, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу", - пишет агентство.

Подробностей оно пока не приводит.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]