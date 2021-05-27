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Facebook больше не будет удалять посты о лабораторном происхождении COVID-19

Компания Facebook больше не будет удалять посты в социальной сети об искусственном происхождении COVID-19, потому что расследование по этому вопросу продолжается, сообщает агентство Associated press.

"Мы продолжаем работать с экспертами по здравоохранению, чтобы идти в ногу с меняющейся природой пандемии и регулярно обновлять нашу политику, когда появляются новые факты и тренды", - заявил вице-президент Facebook Гай Розен.

Facebook в феврале объявила, что запрещает писать посты, в которых говорится о том, что коронавирус был якобы создан в китайской лаборатории, а также о неэффективности или ядовитости вакцин. Но после того, как президент США Джо Байден попросил разведку "удвоить" усилия по поиску источника COVID-19, и в числе прочего рассмотреть "вопросы по Китаю", компания решила пересмотреть свою политику.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: FACEBOOK, КОРОНАВИРУС, ПОСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]