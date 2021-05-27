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Дальнее зарубежье 27.05.2021 22:36

Россия и Беларусь создают схожие проблемы -Столтенберг

Россия и Беларусь зачастую похожим образом действуют на мировой арене и создают схожие проблемы, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это две разные страны, однако мы видим у них очень похожие линии поведения", - сказал он журналистам в Лиссабоне.

По мнению Столтенберга, обе страны, в частности, "нарушают базовые демократические права".

"Мы должны адаптироваться и отвечать на эти шаги", - считает он. Генсек добавил, что ответные меры должны быть "оборонительного характера".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]