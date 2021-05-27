Россия и Беларусь создают схожие проблемы -Столтенберг

Россия и Беларусь зачастую похожим образом действуют на мировой арене и создают схожие проблемы, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это две разные страны, однако мы видим у них очень похожие линии поведения", - сказал он журналистам в Лиссабоне.

По мнению Столтенберга, обе страны, в частности, "нарушают базовые демократические права".

"Мы должны адаптироваться и отвечать на эти шаги", - считает он. Генсек добавил, что ответные меры должны быть "оборонительного характера".