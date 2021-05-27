Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии «Оскар»

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесена на 27 марта 2022 года, сообщили организаторы в четверг.
"94-я церемония вручения премии "Оскар" перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Ранее ожидалось, что церемония состоится 27 февраля 2022 года.
Церемония пройдёт в Dolby Theatre, уточняют организаторы. При этом организаторы не исключают, что дата проведения церемонии может быть вновь перенесена.
Шорт-лист премии будет объявлен 21 декабря 2021 года, номинанты станут известны 8 февраля 2022 года.
Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году также было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.
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