Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 27.05.2021 23:23

Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии «Оскар»

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесена на 27 марта 2022 года, сообщили организаторы в четверг.

"94-я церемония вручения премии "Оскар" перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что церемония состоится 27 февраля 2022 года.

Церемония пройдёт в Dolby Theatre, уточняют организаторы. При этом организаторы не исключают, что дата проведения церемонии может быть вновь перенесена.

Шорт-лист премии будет объявлен 21 декабря 2021 года, номинанты станут известны 8 февраля 2022 года.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году также было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]