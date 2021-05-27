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Регион 27.05.2021 23:18

В Вашингтоне прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе

США выразили обеспокоенность взятием Азербайджаном в плен армянских военных, говорится в заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном в четверг.

"США обеспокоены недавними событиями у международной границы между Арменией и Азербайджаном, в том числе задержанием нескольких армянских солдат азербайджанскими военными. Мы призываем обе стороны срочно и мирно разрешить этот инцидент", - говорится в сообщении госдепа.

"США считает любые движения вдоль недемаркированных районов международной границы между Арменией и Азербайджаном провокационными и ненужными", - отметил Нед Прайс.

В частности, США призывают Азербайджан и Армению вернуть свои войска на позиции, которые те занимали 11 мая.

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Тэги: ГОСДЕП, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]