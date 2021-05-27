В Вашингтоне прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе

США выразили обеспокоенность взятием Азербайджаном в плен армянских военных, говорится в заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса, распространенном в четверг.

"США обеспокоены недавними событиями у международной границы между Арменией и Азербайджаном, в том числе задержанием нескольких армянских солдат азербайджанскими военными. Мы призываем обе стороны срочно и мирно разрешить этот инцидент", - говорится в сообщении госдепа.

"США считает любые движения вдоль недемаркированных районов международной границы между Арменией и Азербайджаном провокационными и ненужными", - отметил Нед Прайс.

В частности, США призывают Азербайджан и Армению вернуть свои войска на позиции, которые те занимали 11 мая.