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Здравоохранение 28.05.2021 08:56

Американская разведка располагает новыми данными о происхождении COVID-19 - СМИ

Сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, сообщила The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Накануне посольство Китая в США предупредило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией.

"Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно затруднит международного сотрудничество в борьбе с пандемией", - говорится в распространенном заявлении официального представителя посольства Китая.

Он отметил, что Китай поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания COVID-19 во всем мире, а также "тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру".

"Такие исследование и расследование должны быть полными, прозрачными и основанными на фактических данных, и должны быть доведены до конца с тем, чтобы все стало ясно", - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на свои объекты должны Соединенные Штаты.

Группа экспертов ВОЗ, посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории в Ухане серьезно заболели несколько сотрудников.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухане может быть источником возникновения коронавируса, наконец, становится популярной.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, РАЗВЕДКА, ДАННЫЕ


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