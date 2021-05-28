США возмущены разгоном мирных демонстрантов в Ираке

США возмущены разгоном демонстраций в Ираке и призывают наказать виновных.

"Соединенные Штаты возмущены тем, что мирные демонстранты, вышедшие на улицы, чтобы призвать к реформам, были встречены угрозами и жестоким насилием", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

"Нарушение суверенитета Ирака и верховенства права вооруженными ополченцами наносит ущерб всем иракцам и их стране", - отметил он.

По словам представителя госдепа, США приветствуют усилия правительства по "привлечению к ответственности ополченцев, бандитов и патрульных группировок за их нападения на иракцев, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также за их посягательства на верховенство закона".