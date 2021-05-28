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Дальнее зарубежье 28.05.2021 09:26

США возмущены разгоном мирных демонстрантов в Ираке

США возмущены разгоном демонстраций в Ираке и призывают наказать виновных.

"Соединенные Штаты возмущены тем, что мирные демонстранты, вышедшие на улицы, чтобы призвать к реформам, были встречены угрозами и жестоким насилием", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

"Нарушение суверенитета Ирака и верховенства права вооруженными ополченцами наносит ущерб всем иракцам и их стране", - отметил он.

По словам представителя госдепа, США приветствуют усилия правительства по "привлечению к ответственности ополченцев, бандитов и патрульных группировок за их нападения на иракцев, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также за их посягательства на верховенство закона".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАК, ДЕМОНСТРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]