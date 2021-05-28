В ОБСЕ прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность сообщениями об инцидентах на границе Азербайджана и Армении.

"Обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Азербайджана и Армении. Все нерешенные вопросы должны решаться мирно, путем переговоров", - написала Линде в своем аккаунте Twitter.

Линде отметила, что ОБСЕ готово помочь реализовать меры по укреплению доверия между сторонами, что позволит создать атмосферу, способствующую диалогу.

А. Мамедов