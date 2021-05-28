В ОБСЕ прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность сообщениями об инцидентах на границе Азербайджана и Армении.
"Обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Азербайджана и Армении. Все нерешенные вопросы должны решаться мирно, путем переговоров", - написала Линде в своем аккаунте Twitter.
Линде отметила, что ОБСЕ готово помочь реализовать меры по укреплению доверия между сторонами, что позволит создать атмосферу, способствующую диалогу.
А. Мамедов
Глава МИД Армении подал в отставку
В Баку из Сирии вернулись 20 граждан Азербайджана- МИД
Баку проинформировал иностранных военных атташе о провокации ВС Армении на государственной границе
Volkswagen запустил в Нижнем Новгороде производство кроссовера Taos, инвестировал 63 млн евро
Ford планирует довести долю электромобилей в своих продажах до 40% к 2030г
Boeing выплатит штраф в $17 млн в связи с нарушениями при производстве самолетов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Джонса Хопкинса
Американская разведка располагает новыми данными о происхождении COVID-19 - СМИ
Причиной переноса пуска "Союза" с Восточного стали проблемы с электрооборудованием - ArianSpace
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?