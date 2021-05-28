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Регион 28.05.2021 09:21

В ОБСЕ прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность сообщениями об инцидентах на границе Азербайджана и Армении.

"Обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Азербайджана и Армении. Все нерешенные вопросы должны решаться мирно, путем переговоров", - написала Линде в своем аккаунте Twitter.

Линде отметила, что ОБСЕ готово помочь реализовать меры по укреплению доверия между сторонами, что позволит создать атмосферу, способствующую диалогу.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]