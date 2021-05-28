Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 168 млн 777 тыс. 246, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 507 тыс. 471 человек.
В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 217 тыс. 718 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 593 тыс. 282 человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 27 млн 369 тыс. 93, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 315 тыс. 235.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 342 тыс. 162 заболевших, из них умерли 456 тыс. 674 человек.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 452,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 826 человек, Индии - 229, Бразилии - 2 тыс.135.
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