Самый низкий с апреля суточный прирост случаев COVID-19 отмечен в Индии

В Индии зафиксирован самый низкий с апреля суточный прирост случаев заражений коронавирусом COVID-19 - за последние 24 часа диагностировано 186 тыс. 364 заражений, сообщает издание Times of India со ссылкой на данные Минздрава страны.
Как отмечает Times of India, последний раз данный показатель не превышал 187 тыс. 14 апреля.
Издание подчеркивает, что количество заражений в стране продолжает постепенно снижаться. Так, уже второй раз за неделю суточный прирост случаев COVID-19 не превышает отметки в 200 тыс. При этом ранее в мае показатель заболеваемости за сутки составлял более 300 тыс.
Однако число ежесуточных летальных исходов по-прежнему превышает 3 тыс. За минувшие сутки в стране зафиксировали 3660 случаев смерти среди инфицированных.
В последние несколько недель в Индии складывается напряженная ситуация из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом. Сообщалось, что больницы в ряде регионов страны переполнены, наблюдается нехватка коек, кислородных баллонов и аппаратов ИВЛ. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах "скорой помощи".
При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного штамма коронавируса, который даже получил наименование "индийского".
Индия занимает вторую строчку по темпам распространения COVID-19 в мире. Всего за время пандемии в стране выявили свыше 27,5 млн случаев коронавируса, более 318,8 тыс. инфицированных скончались. Между тем, в стране зафиксировали около 24,8 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
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