Лукашенко на встрече с Путиным собирается договориться о возобновлении авиасообщения между РФ и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи в пятницу рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

"Если у нас более-менее нормально (с ситуацией с коронавирусом - ИФ), если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолёт будет летать или не летать - от этого ничего не изменится", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ.

"Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему", - добавил он.

Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии "примерно одинаковая".