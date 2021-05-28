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СНГ 28.05.2021 12:43

Лукашенко на встрече с Путиным собирается договориться о возобновлении авиасообщения между РФ и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи в пятницу рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

"Если у нас более-менее нормально (с ситуацией с коронавирусом - ИФ), если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолёт будет летать или не летать - от этого ничего не изменится", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ.

"Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему", - добавил он.

Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии "примерно одинаковая".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]