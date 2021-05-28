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ТЭК 28.05.2021 12:48

Углеродный след газа из РФ, поставляемого в Европу по "Северному потоку", вчетверо ниже, чем у газа из США - Новак

Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по газопроводу "Северный поток", по данным аналитиков, в 4 раза меньше, чем у газа, поставляемого в Европу из США, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчете на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - сказал он.

"Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что считает газ, который планируется поставлять через "Северный поток 2", сильно загрязняющим окружающую среду.

"Одна из причин, по которым этот трубопровод очень опасный - это то, что по нему поставляется самая грязная форма природного газа на Земле", - цитируют американские СМИ слова Грэнхольм.

По их данным, Грэнхольм отметила, что ее ведомство не принимало участия в принятии решения администрации США не вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, СЕВПОТОК, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]