Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по газопроводу "Северный поток", по данным аналитиков, в 4 раза меньше, чем у газа, поставляемого в Европу из США, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчете на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - сказал он.
"Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что считает газ, который планируется поставлять через "Северный поток 2", сильно загрязняющим окружающую среду.
"Одна из причин, по которым этот трубопровод очень опасный - это то, что по нему поставляется самая грязная форма природного газа на Земле", - цитируют американские СМИ слова Грэнхольм.
По их данным, Грэнхольм отметила, что ее ведомство не принимало участия в принятии решения администрации США не вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
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