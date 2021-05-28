Укрепление СНГ способно помешать планам конкурентов по устройству однополярного мира, считает Лукашенко

Потенциал Содружества независимых государств (СНГ) вызывает беспокойство у конкурентов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с главами правительств объединения в Минске.

"Во-первых, мы (СНГ) укрепляемся. Соответственно способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов... В-третьих, потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию", - сказал Лукашенко.

"Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Белоруссии - развитие связи внутри нашего объединения", - добавил он.