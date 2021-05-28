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СНГ 28.05.2021 13:01

Укрепление СНГ способно помешать планам конкурентов по устройству однополярного мира, считает Лукашенко

Потенциал Содружества независимых государств (СНГ) вызывает беспокойство у конкурентов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с главами правительств объединения в Минске.

"Во-первых, мы (СНГ) укрепляемся. Соответственно способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов... В-третьих, потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию", - сказал Лукашенко.

"Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Белоруссии - развитие связи внутри нашего объединения", - добавил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]