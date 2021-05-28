В РФ выявлено более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 404 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 252 случая, умерли за сутки 404 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 252 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 176 (12,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 9 тыс. 385 человек, 404 пациента скончались от коронавируса.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 274 новых случая COVID-19 за сутки, 56 скончавшихся и 2 тыс. 998 выздоровевших.

Российская столица в течение всего времени распространения коронавируса лидирует по уровню суточного прироста. Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Магаданской области - пять, в Еврейской АО - два. Ни одного случая не зафиксировано в Ненецком АО и Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 044 тыс. 459 случаев коронавирусной инфекции, 120 тыс. 406 умерших и 4 млн 661 тыс. 234 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России всего проведено более 137,1 млн тестов на COVID-19, из них 374 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 521 тыс. 596 человек.