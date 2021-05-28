Президент Азербайджана заложил фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу находится с визитом в Агдамском районе, сообщает сайт главы государства.

В рамках визита Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам, Агдмаского промышленного парка, а также первого жилого здания в городе Агдам.

Кроме того, глава государства также принял участие в посадке деревьев в лесопарке в городе Агдам.

А. Мамедов