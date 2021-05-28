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Внешняя политика 28.05.2021 12:53

Пашинян ожидает реакцию России относительно идеи разместить международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает реакцию Москвы на его предложение о размещении на армяно-азербайджанской границе международных наблюдателей.

"Реакция России, ее мнение очень важна в этом вопросе", - сказал Пашинян в пятницу на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор".

"Мы можем избежать войны. Это простой с политической точки зрения, но и сложный с практической точки зрения вопрос уточнения границ, это демаркация и делимитация границ. И мы должны пойти по пути решения этой проблемы", - заявил Пашинян.

Накануне он предложил Азербайджану развести подразделения вооруженных сил двух стран от границы и разместить там международных наблюдателей. "Предлагаю мирный вариант решения проблемы на армяно-азербайджанской границе: Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои вооруженные подразделения от границы, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Вместо этого здесь размещаются международные наблюдатели - Россия или другие страны, представляющие сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция, США)", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении.

По его словам, размещение международных наблюдателей необходимо, чтобы стороны были уверены в выполнении договоренности.

"Речь идет об участках от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ). После этого под эгидой международного сообщества должна начаться работа по уточнению приграничных пунктов. В этом процессе также должны быть задействованы Россия или страны, представляющие сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян.

"Данный план можете считать официальным предложением России, странам Минской группы ОБСЕ и Азербайджану. Надеюсь, что предложение будет принято. Это единственный способ решить ситуацию мирно, дипломатическим путем. В противном случае обстановка выйдет из-под контроля. Ситуация напряжена. Динамика напряженности возрастает. А в случае нерешения проблемы возможны широкомасштабные столкновения", - сказал Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]