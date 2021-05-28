Россия, стремясь сохранить геополитическое влияние на Южном Кавказе, стала самым ярым лоббистом Зангезурского коридора – российский политолог

Россия в силу сложившихся в настоящее время на Южном Кавказе геополитических реалий является самым активным лоббистом создания Зангезурского транспортного коридора, считает российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

Трёхстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе за полгода своего действия существенно изменило геополитический ландшафт Южного Кавказа. Поначалу казалось, что его главным назначением будут пункты о восстановлении юрисдикции Азербайджана над ранее оккупированными районами вокруг Нагорного Карабаха при сохранении некоего «особого статуса» для армянского населения районов, которые под ответственностью российских миротворцев. Но на деле краеугольным камнем этого документа оказался пункт о разблокировании экономических и транспортных связей, предусматривающий открытие транспортного коридора из Азербайджана в Нахичеванскую автономию и далее в Турцию и Иран через территорию Армении в Зангезуре», - заявил Кузнецов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его мнению, именно создание Зангезурского коридора сегодня является принципиально более важным для геополитики Южного Кавказа.

«Самое интересное в этом вопросе то, что сегодня в деле его практической реализации наибольшую активность развивает отнюдь не Баку и не Ереван, а именно Москва, для которой вопрос открытия Зангезурского транспортного коридора сегодня гораздо более важен, как оказалось, чем для всех остальных участников соглашения по Карабаху», - подчеркнул Кузнецов.

Политолог считает, что интерес Москвы к созданию Зангезурского коридора обусловлен принципиально новой моделью российско-армянских отношений, принятой для себя Кремлем в качестве рабочей, которая была исподволь навязана ему кардинально изменившимся раскладом сил в регионе Южного Кавказа.

«Теперь, когда Армения полностью разгромлена в военно-политическом и в военно-техническом отношении, Москва ищет возможность, говоря языком экономической науки, обанкротить Армению и при этом минимизировать свои материальные, финансовые и имиджевые потери при осуществлении процедуры банкротства», - отметил он.

В качестве инструмента для удешевления реализации данного плана была предложена разблокировка экономических и транспортных связей на Южном Кавказе через создание Зангезурского коридора, проходящего через территорию Армении, который связал бы Азербайджан с Нахчываном с последующим выходом на Турцию и Иран. «Однако, из этих стран открытие Зангезурского коридора здесь и сейчас, повторюсь, более всего необходимо именно России, так как только это позволит ей сохранить в среднесрочной перспективе свое геополитическое присутствие в данном регионе», - подчеркнул Кузнецов.

По его мнению, Азербайджану открытие этого транспортного коридора также необходимо, в то время, как Армения, в свою очередь, всячески противится открытию Зангезурского коридора через свою территорию, которому она вполне успешно сопротивлялась все годы существования советской власти, видя в нем угрозу своему суверенитету и территориальной целостности.

«Поэтому Азербайджан сегодня стремится показать, что мягко и осторожно оказывает силовое давление на Армению с целью стимулирования ее активности в данном направлении через процедуры делимитации и демаркации государственной границы. Кремль же явно торопится с формально-правовым оформлением нового трехстороннего соглашения по Зангезурскому коридору, прекрасно понимая, что, упуская время, он автоматически упускает инициативу и лидирующие позиции в регионе, плавно перетекающие в руки официального Баку», - отметил он.

Кузнецов считает, что власти Азербайджана также прекрасно осознают данную ситуацию, поэтому галопируют реконструкционные усилия и процессы только на своей территории, предоставив Москве решать политические аспекты данного проекта с Ереваном в одиночку как посреднику в деле армяно-азербайджанского послевоенного урегулирования. «Теперь уже не Баку, а именно Кремль ради скорейшего продвижения проекта Зангезурского коридора будет вынужден самостоятельно выкручивать руки Еревану. То есть не турецко-азербайджанский альянс, а именно Россия отныне вынуждена выступать в роли укротительницы амбиций Армении, по сути, собственными руками девальвируя ценность своего двухсотлетнего геополитического проекта под названием «Армения». Отказаться от исполнения этой роли Кремль не может, так как в результате он утратит сначала политическую инициативу, а затем и присутствие в регионе Южного Кавказа, после чего эту лакуну займет, скорее всего, Турция, что будет глобальной катастрофой для всей глобальной конструкции внешней политики России не только в регионе Южного Кавказа, но и Передней Азии и Ближнего Востока», - подчеркнул политолог.

По его мнению, исходя из нынешней ситуации высший политический эстеблишмент России, сегодня, ради сохранения своего политического присутствия в регионе Южного Кавказа уже вынужден не потакать, как это было раньше, всем прихотям и амбициям Армении, а очень жестко обламывать их, делая реверансы в адрес Азербайджана. «Именно об этом свидетельствуют недавние оферты к вступлению Баку в ОДКБ и ЕЭАС, так как никакой иной реальной силы на Южном Кавказе кроме Азербайджана объективно нет, и кроме как на Баку Кремлю на Южном Кавказе опереться больше не на кого. Москве необходимо как можно быстрее завоевать на деле, а не на словах симпатии Баку, а это можно сделать, только своими руками утопив Ереван в его же собственном внутриполитическом и социально-экономическом болоте, поддержав все законные требования азербайджанской стороны послевоенного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И из этого Зангезурского капкана Кремлю уже не вырваться», - добавил Кузнецов.

А.Азизов