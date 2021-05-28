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Дальнее зарубежье 28.05.2021 14:42

Власти Израиля продлевают запрет на поездки в Россию, Украину в связи с COVID-19

Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в семь стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, в том числе в Россию и на Украину, пишет в пятницу издание The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным израильского Минздрава, в "красный" список стран также включены Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия.

Жителя Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на карантин даже в случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели вирусом.

При этом с 23 мая Израиль возобновил туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию туристов - групп до 30 человек. Так, накануне в Израиль прибыла первая группа туристов. Ожидается, что в страну до 15 июня прибудут примерно 20 таких групп в частности из США, Великобритании и Германии. Путешественникам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус до полета в Израиль и сделать еще один тест по прибытии в аэропорт "Бен-Гурион".

Как отмечают западные СМИ, израильское министерство туризма в июле надеется увеличить число групп иностранных туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ПОЕЗДКИ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]