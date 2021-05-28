Армения ответственна за эскалацию напряженности на границе с Азербайджаном – МИД

МИД Азербайджана обвинил Армению в эскалации напряженности на границе двух стран.

«Провокации Армении за последние дни вдоль госграницы с Азербайджаном, в том числе ранение азербайджанского военного в Нахчыване, направлено на эскалацию напряженности в регионе. Ответственной за эту эскалацию в регионе является Армения», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с обстрелами армянской стороной позиций ВС Азербайджана в Нахчыванской автономной республике.

МИД Азербайджана призывает Армению положить конец провокациям, соблюдать неприкосновенность границ и отказаться от действий, направленных на эскалацию напряженности в регионе.

Как сообщалось ранее, в ночь с 27 на 28 мая позиции ВС Азербайджана в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской автономной республики подверглись обстрелу ВС Армении с нескольких направлений. В результате военнослужащий Мурадов Эльхан получил ранение в плечо. Раненому немедленно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Опасности для его жизни нет.

Минобороны Азербайджана ранее возложило на Армению ответственность за обострение ситуации на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

"Противоположная сторона была подавлена ответным огнем подразделений спецназа. Условия боевых действий находятся под полным контролем азербайджанской армии", - подчеркивало Минобороны.

А.Мамедов