Армения ответственна за эскалацию напряженности на границе с Азербайджаном – МИД

МИД Азербайджана обвинил Армению в эскалации напряженности на границе двух стран.
«Провокации Армении за последние дни вдоль госграницы с Азербайджаном, в том числе ранение азербайджанского военного в Нахчыване, направлено на эскалацию напряженности в регионе. Ответственной за эту эскалацию в регионе является Армения», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с обстрелами армянской стороной позиций ВС Азербайджана в Нахчыванской автономной республике.
МИД Азербайджана призывает Армению положить конец провокациям, соблюдать неприкосновенность границ и отказаться от действий, направленных на эскалацию напряженности в регионе.
Как сообщалось ранее, в ночь с 27 на 28 мая позиции ВС Азербайджана в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской автономной республики подверглись обстрелу ВС Армении с нескольких направлений. В результате военнослужащий Мурадов Эльхан получил ранение в плечо. Раненому немедленно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Опасности для его жизни нет.
Минобороны Азербайджана ранее возложило на Армению ответственность за обострение ситуации на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы.
"Противоположная сторона была подавлена ответным огнем подразделений спецназа. Условия боевых действий находятся под полным контролем азербайджанской армии", - подчеркивало Минобороны.
А.Мамедов
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