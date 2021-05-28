Чехия ослабляет антикоронавирусные ограничения и открывает границы для туристов

Власти Чехии с понедельника ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, и открывают границы для туристов из семи стран, сообщает в пятницу чешский информационный канал Seznam.
"Мы сошлись во мнении о необходимости значительного смягчения мер", - приводит Seznam слова министра здравоохранения Адама Войтеха.
В частности, с понедельника будет разрешено посещение ресторанов и кафе, также откроются бары и дискотеки. При этом будут применяться строгие противоэпидемические меры, число гостей не должно будет превышать количество посадочных мест.
Кроме того, отмечается, что страна начнет пускать к себе туристов из семи стран, среди них Германия, Австрия, Венгрия и Польша.
Всего за время пандемии в Чехии было выявлено более 1,6 млн случаев коронавируса, более 30 тыс. человек скончались.
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