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Туризм 28.05.2021 15:48

Чехия ослабляет антикоронавирусные ограничения и открывает границы для туристов

Власти Чехии с понедельника ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, и открывают границы для туристов из семи стран, сообщает в пятницу чешский информационный канал Seznam.

"Мы сошлись во мнении о необходимости значительного смягчения мер", - приводит Seznam слова министра здравоохранения Адама Войтеха.

В частности, с понедельника будет разрешено посещение ресторанов и кафе, также откроются бары и дискотеки. При этом будут применяться строгие противоэпидемические меры, число гостей не должно будет превышать количество посадочных мест.

Кроме того, отмечается, что страна начнет пускать к себе туристов из семи стран, среди них Германия, Австрия, Венгрия и Польша.

Всего за время пандемии в Чехии было выявлено более 1,6 млн случаев коронавируса, более 30 тыс. человек скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]