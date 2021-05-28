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Дальнее зарубежье 28.05.2021 16:12

Во Франции неизвестный тяжело ранил ножом женщину-полицейского

Неизвестный нанес тяжелые ножевые ранения женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом в департаменте Атлантическая Луара на западе страны, пострадавшая жива, нападавший сбежал и разыскивается полицией, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

Со ссылкой на полицейский источник BFMTV отмечает, что преступник вошел в местный отдел полиции в 10:00 местного времени и нанес несколько ударов ножом служащей.

Автомобиль подозреваемого был обнаружен поврежденным, и полиция считает, что он скрылся пешком.

Мотивы нападения пока не ясны, уточнил телеканал.

На месте преступления развернуты значительные силы правоохранителей, включая 80 жандармов, три бригады кинологов. Задействован вертолет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛЦИЕЙСКИЙ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]