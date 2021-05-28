Во Франции неизвестный тяжело ранил ножом женщину-полицейского

Неизвестный нанес тяжелые ножевые ранения женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом в департаменте Атлантическая Луара на западе страны, пострадавшая жива, нападавший сбежал и разыскивается полицией, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

Со ссылкой на полицейский источник BFMTV отмечает, что преступник вошел в местный отдел полиции в 10:00 местного времени и нанес несколько ударов ножом служащей.

Автомобиль подозреваемого был обнаружен поврежденным, и полиция считает, что он скрылся пешком.

Мотивы нападения пока не ясны, уточнил телеканал.

На месте преступления развернуты значительные силы правоохранителей, включая 80 жандармов, три бригады кинологов. Задействован вертолет.