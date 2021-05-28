Во Франции неизвестный тяжело ранил ножом женщину-полицейского

Неизвестный нанес тяжелые ножевые ранения женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом в департаменте Атлантическая Луара на западе страны, пострадавшая жива, нападавший сбежал и разыскивается полицией, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
Со ссылкой на полицейский источник BFMTV отмечает, что преступник вошел в местный отдел полиции в 10:00 местного времени и нанес несколько ударов ножом служащей.
Автомобиль подозреваемого был обнаружен поврежденным, и полиция считает, что он скрылся пешком.
Мотивы нападения пока не ясны, уточнил телеканал.
На месте преступления развернуты значительные силы правоохранителей, включая 80 жандармов, три бригады кинологов. Задействован вертолет.
Нарушений режима прекращения огня в Карабахе за последнюю неделю не зафиксировано - российские миротворцы
Зеленский пригласил Алиева посетить с визитом Украину
Армения ответственна за эскалацию напряженности на границе с Азербайджаном – МИД
Нефть дорожает и завершает неделю уверенным ростом, Brent - $69,72 за баррель
СД Русснефти рекомендовал дивиденды на "префы" в $60 млн за 2020 убыточный год
Президент Алиев подписал указ о создании Агдамского промпарка
В Азербайджане небольшой прирост случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались
Чехия ослабляет антикоронавирусные ограничения и открывает границы для туристов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?