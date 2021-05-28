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ТЭК 28.05.2021 16:02

Нефть дорожает и завершает неделю уверенным ростом, Brent - $69,72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в пятницу, завершая неделю подъемом более чем на 5%.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в пятницу составляет $69,72 за баррель, что на $0,26 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,14 за баррель, что на $0,29 (0,43%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года.

Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на "черное золото" в этой стране.

Так, данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на пособие по безработице в стране. Тем временем оценка роста ВВП США в первом квартале была оставлена министерством торговли на уровне 6,4% в пересчете на годовые темпы.

Помимо этого, по информации The Wall Street Journal, американский президент Джо Байден намерен в пятницу представить проект бюджета, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн в следующем финансовом году.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы.

"Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки".

Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. Согласно опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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