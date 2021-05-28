Нефть дорожает и завершает неделю уверенным ростом, Brent - $69,72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в пятницу, завершая неделю подъемом более чем на 5%.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в пятницу составляет $69,72 за баррель, что на $0,26 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,14 за баррель, что на $0,29 (0,43%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года.
Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на "черное золото" в этой стране.
Так, данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на пособие по безработице в стране. Тем временем оценка роста ВВП США в первом квартале была оставлена министерством торговли на уровне 6,4% в пересчете на годовые темпы.
Помимо этого, по информации The Wall Street Journal, американский президент Джо Байден намерен в пятницу представить проект бюджета, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн в следующем финансовом году.
В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.
Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы.
"Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки".
Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. Согласно опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.
Нарушений режима прекращения огня в Карабахе за последнюю неделю не зафиксировано - российские миротворцы
Зеленский пригласил Алиева посетить с визитом Украину
Армения ответственна за эскалацию напряженности на границе с Азербайджаном – МИД
В Азербайджане небольшой прирост случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались
Чехия ослабляет антикоронавирусные ограничения и открывает границы для туристов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского
Россия и страны СНГ создадут единую систему контроля отходов и вторичных материальных ресурсов - глава экологического оператора
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?