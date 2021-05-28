Проект бюджета Байдена предусматривает госрасходы в размере $6 трлн в следующем финансовом году - СМИ

Президент США Джо Байден намерен в пятницу представить проект бюджета, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн в следующем финансовом году, стартующем 1 октября, пишет газета The Wall Street Journal.
Проект бюджета Байдена станет основой для его планов по модернизации инфраструктуры в США, а также увеличения роли государства в оказании медицинских, образовательных и других социальных услуг.
Как сообщают источники WSJ, в соответствии с бюджетным планом, ежегодные государственные расходы увеличатся до $8,2 трлн к 2031 году. В результате госдолг США через несколько лет превысит рекордный уровень, зафиксированный после Второй мировой войны, а к концу 2031 года поднимется до 117% ВВП с около 100% ВВП в текущем году.
В проекте бюджета, который обычно демонстрирует приоритеты администрации президента, как ожидается, будут детализированы предложения Байдена относительно инвестиций в инфраструктуру и мер социальной поддержки граждан, представленные ранее.
Администрация Байдена полагает, что планируемое повышение налогов для корпораций и состоятельных людей обеспечит бюджету достаточные доходы, чтобы компенсировать рост расходов в течение следующих 15 лет.
"Предложения президента, как вы увидите, предусматривают временный рост расходов и постоянное повышение налогов, что в будущем приведет к снижению бюджетных дефицитов и увеличению налоговых сборов, - заявила министр финансов Джанет Йеллен, выступая в Конгрессе в четверг. - Я считаю, что это ответственный с финансовой точки зрения план".
Конгрессмены-демократы поддерживают планы Байдена, считая, что предложенные президентом меры направят деньги на решение давно назревших проблем после нескольких лет ограничения бюджетных расходов, пишет WSJ.
"За последние 10 лет наши позиции в сферах образования, уходя за детьми, защиты окружающей среды и доступного жилья ухудшились", - отмечает сенатор-демократ от штата Вермонт и глава комитета по бюджетным ассигнованиям Сената Патрик Лихи. "Джо Байден понимает это, и я ценю те крупные меры для решения этих проблем, которые будут представлены им в проекте бюджета в пятницу".
Тем временем, республиканцы критикуют Байдена, считая, что крупные государственные расходы несут в себе проблемы для экономики США, в частности, провоцируют инфляцию. Выплаты безработным, увеличившиеся в период кризиса, могут являться стимулом для людей не спешить с поиском работы, считают республиканцы.
Сенатор-республиканец Кевин Крамер, представляющий Северную Дакоту, назвал бюджетный план Байдена "нереалистичным". "Если он еще не начал беспокоиться по поводу инфляции, вряд ли его можно будет когда-нибудь убедить", - говорит Крамер.
Как сообщалось, потребительские цены в США в апреле выросли на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами за 12 лет.
По оценкам администрации Байдена, несмотря на рост долга, расходы на его обслуживание в следующие 10 лет будут составлять порядка 2% ВВП, что они считают разумным уровнем. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу составляет 1,61% годовых, хотя еще в конце прошлого года она была ниже 1%. Несмотря на некоторый подъем, ставки американских госбумаг существенно ниже средних уровней за долгосрочный период.
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