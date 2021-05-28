Премьер Белоруссии призвал отказаться от протекционизма в пользу либерализации торговли в СНГ

Белоруссия выступает за отказ от практики безусловного протекционизма в пользу либерализации торговли в СНГ, заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

"Если мы действительно хотим не догонять кого-то, а реально вырваться вперед, необходимо принципиально пересмотреть подходы нашего взаимодействия, отказываться от практики безусловного протекционизма в пользу дальнейшей либерализации торговли, снятия существующих ограничений, активизации много сторонних связей, повышении потенциала Содружества", - сказал Головченко в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ в Минске.

"Пандемия Covid-19 привела к негативным экономическим тенденциям во всем мире, в том числе, в нашем регионе. По итогам 2020 года снизился ряд основных экономических индикаторов Содружества... Эксперты уже называют текущий глобальный кризис худшим со времен второй мировой войны. Но, как известно, любой кризис рано или поздно заканчивается восстановлением и подъемом. Вопрос в том, как быстро мы сможем после него восстановиться и в каком темпе начнем прирастать", - заявил Головченко.

"Наше сотрудничество в СНГ осуществляется по принципу разноуровневой и разноскоростной интеграции. Мы были бы рады расширению членства в Евразийском экономическом союзе. Но и без оформления такого членства у нас очень большие перспективы для расширения взаимодействия", - сказал Головченко, предложив главам правительств стран СНГ и ЕАЭС анализировать интеграционные процессы и объединять ресурсы для достижения целей государств-участников.