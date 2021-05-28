Россия и страны СНГ создадут единую систему контроля отходов и вторичных материальных ресурсов - глава экологического оператора

Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ) разработают единую межгосударственную систему прослеживаемости движения вторичных материальных ресурсов и отходов, сообщил генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

"Хотел поблагодарить коллег из стран СНГ (...). Мы договорились о подписании декларации об иерархии видов утилизации отходов и создании единой межгосударственной системы прослеживаемости движения отходов и вторичных материальных ресурсов", - сказал Буцаев на IX Невском международном экологическом конгрессе в пятницу.

По его словам, это позволит достичь экономики замкнутого цикла не в отдельно взятой стране, а в целом ряде экономических суверенных государств.

"Таким образом, сформированы предпосылки для создания общей программы по переходу к экономике замкнутого цикла в рамках экономических союзов. Все делается в тесном взаимодействии с теми запросами, которые определяет население как РФ, так и иных стран", - отмечает Буцаев.

Он добавил, что в России 47% населения выступает за развитие экологической безопасности страны.

По словам Буцаева, в настоящее время в РФ создано около 100 промышленных предприятий по обработке и утилизации, это 30% сортировки отходов. "Еще несколько лет назад 20 млн тонн отходов просто попадали на полигоны", - сказал он.

Директор РЭО также сообщил, что в настоящее время утверждены "дорожные карты" по раздельному сбору во всех регионах РФ. В 478 городах 70 субъектов страны работы по раздельному сбору отходов уже реализованы. Всего 173 региональных оператора стабильно работают по всей стране.

Ранее вице-премьер РФ Абрамченко сообщила, что порядка 85% упаковки товаров в России к 2030 году планируется сделать перерабатываемой, такая задача предусмотрена в рамках вовлечения отходов во вторичный оборот. По ее словам, в ближайший год в законодательство планируется включить требование о 100% утилизации упаковки товаров.