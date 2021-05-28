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Дальнее зарубежье 28.05.2021 17:26

В Японии продлен режим ЧП из-за COVID-19

Власти Японии продлили режим чрезвычайного положения в крупных городах страны из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

"С середины месяца количество зараженных по стране снижается, но ситуация по-прежнему непредсказуема", - цитирует Bloomberg премьер-министра страны Ёсихидэ Сугу.

По информации агентства, режим ЧП продлится до 20 июня.

В Японии по-прежнему существуют опасения по поводу эпидемиологической безопасности на время проведения Олимпийских игр, а результаты опросов общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока привили чуть больше 5% населения.

Как сообщалось, газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Однако генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что, несмотря на расширение режима чрезвычайного положения из-за COVID-19 в ряде регионов страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии коронавирусом заразились свыше 729 тыс. человек, более 12,6 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 650 тыс. человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]