В Японии продлен режим ЧП из-за COVID-19

Власти Японии продлили режим чрезвычайного положения в крупных городах страны из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.
"С середины месяца количество зараженных по стране снижается, но ситуация по-прежнему непредсказуема", - цитирует Bloomberg премьер-министра страны Ёсихидэ Сугу.
По информации агентства, режим ЧП продлится до 20 июня.
В Японии по-прежнему существуют опасения по поводу эпидемиологической безопасности на время проведения Олимпийских игр, а результаты опросов общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока привили чуть больше 5% населения.
Как сообщалось, газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.
Однако генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что, несмотря на расширение режима чрезвычайного положения из-за COVID-19 в ряде регионов страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии коронавирусом заразились свыше 729 тыс. человек, более 12,6 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 650 тыс. человек.
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