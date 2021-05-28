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Здравоохранение 28.05.2021 16:47

В Азербайджане небольшой прирост случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 242 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,559 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 220 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 896.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 323,198 тыс. человек (+392 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 465 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 254 теста на коронавирус (накануне 9 369 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 496,635 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]