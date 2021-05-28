Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.05.2021 18:20

Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

Во Франции задержан подозреваемый в нанесении тяжелых ножевых ранений женщине-полицейскому в отделе муниципальной полиции кантона Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом на западе страны.

Со ссылкой на полицейский источник телеканал BFMTV сообщил, что задержанный мужчина в возрасте около 40 лет известен наличием психиатрических отклонений и уже имевшими место фактами агрессии в отношении представителей правоохранительных органов.

При задержании он стрелял в жандармов, отметил BFMTV, успев перед арестом ранить двоих из них.

Раненый в свою очередь ответным огнем, подозреваемый, по данным телеканала, находится в тяжелом состоянии. Пострадавшая при его нападении женщина также в тяжелом состоянии, но ее жизнь вне опасности.

Ранее сообщалось, что неизвестный нанес утром в пятницу несколько ножевых ранений женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр в местном отделе полиции, после чего сбежал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]