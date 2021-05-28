Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

Во Франции задержан подозреваемый в нанесении тяжелых ножевых ранений женщине-полицейскому в отделе муниципальной полиции кантона Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом на западе страны.
Со ссылкой на полицейский источник телеканал BFMTV сообщил, что задержанный мужчина в возрасте около 40 лет известен наличием психиатрических отклонений и уже имевшими место фактами агрессии в отношении представителей правоохранительных органов.
При задержании он стрелял в жандармов, отметил BFMTV, успев перед арестом ранить двоих из них.
Раненый в свою очередь ответным огнем, подозреваемый, по данным телеканала, находится в тяжелом состоянии. Пострадавшая при его нападении женщина также в тяжелом состоянии, но ее жизнь вне опасности.
Ранее сообщалось, что неизвестный нанес утром в пятницу несколько ножевых ранений женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр в местном отделе полиции, после чего сбежал.
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