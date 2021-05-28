Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.05.2021 19:32

Талибы угрожают кровопролитием в Афганистане в случае сохранения военного присутствия США в регионе

Радикальное движение "Талибан" пригрозило кровопролитием в Афганистане, если США сохранят военное присутствие в регионе, особенно в Пакистане.

В заявлении, опубликованном в пятницу, талибы отметили, что, по сообщениям некоторых СМИ, США сохранят военное присутствие вдоль линии Дюранда для наблюдения за территорией Афганистана с использованием территории и воздушного пространства Пакистана.

"Если это произойдет, США сохранят свое присутствие на афганских базах в Баграме и Шинданде. И в этом случае "Талибан" продолжит "священную войну", как и в прошлом", - говорится в заявлении, которое цитируют в пятницу афганские СМИ.

Талибы выступают за вывод из Афганистана всех иностранных войск.

Линия Дюранда - это практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном, установленная в конце XIX века. Линия возникла в результате двух англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию.

Талибы в заявлении обвинили США в стремлении сохранить военное присутствие в регионе, в особенности в Пакистане.

"Это приведет к еще большему кровопролитию в Афганистане", - предупредил "Талибан".

Он обратился к Исламабад с призывом "не способствовать продолжению оккупации Афганистана". "В противном случае это будет большой ошибкой Пакистана", - подчеркивается в заявлении радикального движения.

США по соглашению с талибами, заключенному в феврале 2020 года, обязались вывести войска из Афганистана к 1 мая этого года. Однако США начали вывод войск лишь 1 мая, пообещав завершить его к 11 сентября.

Талибы обвинили США в нарушении мирного соглашения.

В западных СМИ появились сообщения, что США хотели бы сохранить военное присутствие в соседних с Афганистаном странах, чтобы продолжить держать под контролем талибов в Афганистане во избежание мятежа после вывода иностранных войск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Афганские военные сообщили об уничтожении 130 талибов Президент Афганистана подписал указ об освобождении 400 талибов Президент Афганистана просит лойя-джиргу решить вопрос об освобождении последней группы талибов Более 1,2 тыс. гражданских лиц погибли в Афганистане за полгода, более 2 тыс. ранены - ООН Спецпредставитель США по Афганистану обсудит с талибами в Дохе выполнение соглашения Талибы обвинили США и их союзников в нарушении подписанных договоренностей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]