Нарушений режима прекращения огня в Карабахе за последнюю неделю не зафиксировано - российские миротворцы

Российские военные сообщили, что за последние дни не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в районе Карабаха.
"За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено", - заявил на брифинге в пятницу представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин.
Российский военный в своем выступлении говорил о деятельности миротворцев с 21 мая.
По словам Перепелкина, российские миротворцы с 21 мая обеспечили безопасное прохождение 20 автомобильных колонн армии Азербайджана: 12 через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и восьми колонн по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар и обратно.
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