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Карабах 28.05.2021 18:30

Нарушений режима прекращения огня в Карабахе за последнюю неделю не зафиксировано - российские миротворцы

Российские военные сообщили, что за последние дни не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в районе Карабаха.

"За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено", - заявил на брифинге в пятницу представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин.

Российский военный в своем выступлении говорил о деятельности миротворцев с 21 мая.

По словам Перепелкина, российские миротворцы с 21 мая обеспечили безопасное прохождение 20 автомобильных колонн армии Азербайджана: 12 через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и восьми колонн по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар и обратно.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ПЕРЕМИРИЕ, СОБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]