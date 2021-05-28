Провокация армянской армии на границе с Азербайджаном не должна была остаться без ответа – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что провокация армянской армии, совершенная на азербайджано-армянкой границе, не должна была остаться безответной.
"К сожалению, армянская сторона не отказывается от своих провокационных действий. Если мы увидим малейшую угрозу безопасности нашего народа и государства, мы немедленно уничтожим врага. Они знают и видят нашу силу. Поэтому провокация, совершенная армянской армией на азербайджано-армянской границе в последние дни, конечно же, не должна была остаться без ответа", - сказал Алиев в пятницу на встрече с общественностью города Агдам.
Глава государства заявил, что Азербайджан и дальше будет укреплять свою государственную границу.
"Мы будем и дальше укреплять наши границы, укреплять государственную границу. Никто не может на нас давить, никто не может влиять на нас. Сейчас некоторые проармянские страны и круги делают какие-то заявления. Пусть делают, это их дело. Европарламент в очередной раз принял резолюцию, основанную на фальшивых фактах. Я не обращаю на нее внимания, и вам не советую. Все это мелочи. Важно то, что мы сегодня здесь, мы стоим здесь и будем жить здесь вечно. Сорок четыре дня войны и послевоенный период еще раз показали, кто есть кто, и кто на что способен. Мы прояснили для себя многие вопросы, особенно на международном уровне, и это поможет нам принимать правильные решения в будущем", - добавил Алиев.
А. Мамедов
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