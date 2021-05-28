Нефть дорожает и завершает неделю ростом, Brent - $69,79 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу и могут показать уверенный недельный рост.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 в пятницу составляет $69,79 за баррель, что на $0,33 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,08 за баррель, что на $0,23 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам недели WTI может прибавить более 5%, Brent - более 4%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Трейдеры оптимистично настроены по поводу ускорения роста спроса по мере того, как экономика США набирает обороты, - сказал MarketWatch энергетический аналитик IHS Markit Маршал Стивз. - Рост в США должен перевесить сохраняющуюся слабость в Индии и Южной Азии".

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Тегераном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы.

"Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки".

Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. Согласно опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.