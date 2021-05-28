Нефть дорожает и завершает неделю ростом, Brent - $69,79 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу и могут показать уверенный недельный рост.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 в пятницу составляет $69,79 за баррель, что на $0,33 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,08 за баррель, что на $0,23 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии.
По итогам недели WTI может прибавить более 5%, Brent - более 4%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
"Трейдеры оптимистично настроены по поводу ускорения роста спроса по мере того, как экономика США набирает обороты, - сказал MarketWatch энергетический аналитик IHS Markit Маршал Стивз. - Рост в США должен перевесить сохраняющуюся слабость в Индии и Южной Азии".
Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Тегераном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы.
"Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки".
Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. Согласно опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.
Азербайджанская армия после взятия Шуши была нацелена на Агдам – Алиев
Провокация армянской армии на границе с Азербайджаном не должна была остаться без ответа – президент Алиев
Нарушений режима прекращения огня в Карабахе за последнюю неделю не зафиксировано - российские миротворцы
В Азербайджане небольшой прирост случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались
Чехия ослабляет антикоронавирусные ограничения и открывает границы для туристов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год в размере $6 трлн
Премьер Греции призвал Турцию отказаться от провокаций и агрессии ради сближения двух стран
Сенат США не поддержал создание комиссии для расследования событий 6 января, когда произошли беспорядки в Вашингтоне
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?