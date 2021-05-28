Азербайджанская армия после взятия Шуши была нацелена на Агдам – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что после взятия Шуши следующей целью азербайджанской армии был Агдам.

По его словам, в период войны азербайджанская армия не атаковала в Агдамском направлении во избежание крупных потерь.

Если бы мы атаковали с этого направления, у нас было бы много шехидов. Потому что они построили такое укрепление, заминировали его таким образом, что для нас было бы большой ошибкой атаковать отсюда. Однако на этом направлении мы держали достаточно большие военные силы, чтобы сковать значительную часть армянской армии. Таким образом, мы сильно ограничили их пространство для маневра. Мы бы и так взяли Агдам. После взятия неприступной крепости следующим направлением по моему указанию был Агдам. Я могу сказать это сейчас. Мы бы, наступая с тыла, осадили и полностью уничтожили бы армянскую группировку", - сказал Алиев в пятницу на встрече с общественностью города Агдам.

Президент Азербайджана также коснулся процесса восстановления города, отметив, что работы в данном направлении уже начаты.

"Первый генплан будет утвержден здесь. Уже начаты работы. Заложен фундамент школы № 1, которая очень важна для города Агдам. Вы прекрасно знаете, что у этой школы очень долгая история, 140 лет. Здесь заложен фундамент Агдамского промышленного парка для создания рабочих мест в будущем. Парк занимает площадь около 200 гектаров, и в будущем в нем будут работать сотни, если не тысячи людей. Уже ведутся работы по восстановлению комплекса "Имарет". Мне представили концепцию Музея оккупации и Музея победы в Агдаме. В городе будет большая лесная полоса - 125 га. Будет создано искусственное озеро, каналы и мосты. План развития города уже полностью разработан в соответствии с современными стандартами и современными требованиями", - сказал глава государства.

Президент Алиев добавил, что Агдам будет связан с соседней Бардой как автомобильной, так и железной дорогой.

"Заложен фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам, в ближайшее время дорога будет сдана в эксплуатацию. В то же время мои поручения предусматривают строительство железной дороги Барда-Агдам и железнодорожной станции", - добавил Алиев.

А. Мамедов