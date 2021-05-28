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ТЭК 28.05.2021 20:20

РФ и Пакистан подписали протокол о строительстве газопровода "Пакистанский поток"

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток" (ранее "Север-Юг").

Как говорится в сообщении Минэнерго РФ, в частности, был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода от 16 октября 2015 года.

"Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", - сообщил по итогам подписания Шульгинов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в 2015 году РФ и Пакистан подписали межправсоглашение о строительстве газопровода"Север-Юг" из Карачи в Лахор. Труба протяженностью 1,1 тыс. км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны.

Согласно межправсоглашению, ориентировочная стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд. Партнером-заказчиком с пакистанской стороны должна была выступить ISGS (Inter State Gas Systems), которая будет заниматься поставками газа, а также оплачивать услуги по его транспортировке.

Сообщалось, что правительство Пакистана выдаст суверенную гарантию на оплату тарифа и проектное финансирование.

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Тэги: РОССИЯ, ПАКИСТАН, МИНЭНЕРГО, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]