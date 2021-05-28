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Дальнее зарубежье 28.05.2021 22:01

Премьер Греции призвал Турцию отказаться от провокаций и агрессии ради сближения двух стран

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал прекращение всех провокационных действий и агрессивной риторики со стороны Турции необходимым условием для сближения Афин и Анкары, сообщает агентство Associated press.

"Единственный путь для существенного сближения с Анкарой, к чему мы стремимся и чего мы хотим, - это положить конец провокациям, незаконным действиям и агрессивной риторике", - сказал Мицотакис.

Он добавил, что только взвешенные шаги Турции "ускорят шаги со стороны ЕС".

В понедельник 31 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Грецию с визитом. Он проведет переговоры с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В апреле Чавушоглу и Дендиас уже встречались в Анкаре. В начале встречи министры заявили, что готовы к диалогу, но потом глава МИД Греции обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Афин в Восточном Средиземноморье. Дендиас предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу назвал слова коллеги недопустимыми.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]