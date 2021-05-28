Премьер Греции призвал Турцию отказаться от провокаций и агрессии ради сближения двух стран

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал прекращение всех провокационных действий и агрессивной риторики со стороны Турции необходимым условием для сближения Афин и Анкары, сообщает агентство Associated press.
"Единственный путь для существенного сближения с Анкарой, к чему мы стремимся и чего мы хотим, - это положить конец провокациям, незаконным действиям и агрессивной риторике", - сказал Мицотакис.
Он добавил, что только взвешенные шаги Турции "ускорят шаги со стороны ЕС".
В понедельник 31 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Грецию с визитом. Он проведет переговоры с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
В апреле Чавушоглу и Дендиас уже встречались в Анкаре. В начале встречи министры заявили, что готовы к диалогу, но потом глава МИД Греции обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Афин в Восточном Средиземноморье. Дендиас предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу назвал слова коллеги недопустимыми.
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