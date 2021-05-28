США впервые в истории импортировали нефть из Ирана, в марте поставлен 1 млн барр. - статистика

США в марте 2021 года впервые в истории импортировали нефть из Ирана - 1 млн баррелей, свидетельствуют последние данные статистики американского Минэнерго.
С момента начала ведения соответствующей статистики в 1981 году зафиксирован лишь импорт в США 1,1 млн баррелей нефтепродуктов из Ирана в октябре 2020 года.
Американские нефтяные санкции против Тегерана были введены в ноябре 2018 года. В течение полугода США разрешили 8 странам импортировать иранскую нефть.
Согласно статистике, в марте США нарастили импорт нефти из России по сравнению с предыдущим месяцем в 4 раза - до менее 6,1 млн баррелей (197 тыс. б/с). По сравнению с мартом прошлого года импорт российской нефти вырос на четверть.
В то же время США увеличили импорт нефти из Саудовской Аравии на треть в марте по сравнению с предыдущим месяцем - до 9,583 млн баррелей (309 тыс. б/с). При этом данный показатель в 1,4 раза меньше по сравнению с показателем марта 2020 года (13,6 млн баррелей, или 440 тыс. б/с).
Импорт из Нигерии в марте вырос более чем вдвое - до 2,9 млн баррелей, из Анголы - вчетверо, до 1,6 млн баррелей.
При этом импорт нефти из Ливии сократился с 3,4 млн баррелей в марте прошлого года до 622 тыс. баррелей в марте этого года.
Между тем, США в марте не импортировали нефть из Кувейта (по сравнению с 648 тыс. баррелей в феврале).
В результате в целом импорт нефти США из стран ОПЕК в отчетном месяце вырос на 17% - до 20,8 млн баррелей (672 тыс. б/с).
Объем импортируемой нефти из стран не-ОПЕК был на 14% больше, чем в предыдущем месяце - 158,6 млн баррелей.
Всего по итогам марта США импортировали 256,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, из которых 179,4 млн баррелей нефти (против 156,5 млн баррелей в феврале и 195,2 млн баррелей в марте 2020 года).
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