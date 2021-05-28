Сенат США не поддержал создание комиссии для расследования событий 6 января, когда произошли беспорядки в Вашингтоне

Сенат США в пятницу не смог одобрить инициативу о начале обсуждения вопроса о создании специальной комиссии, которая должна была произвести оценку событий 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии в Вашингтоне.

Большинство республиканцев выразили недовольство этой инициативой и проголосовали против. В итоге 54 сенатора (включая шесть республиканцев) выступили за учреждение комиссии, а 35 - против. В данном случае для того, чтобы предложения было одобрено, требовалась поддержка минимум 60 сенаторов.

Американские СМИ отмечают, что, таким образом, сторонникам бывшего президента США Дональда Трампа на этот раз удалось отбиться от попытки создать комиссию по расследованию. Тем не менее, как ожидается, сенаторы-демократы позже вновь попытаются внести предложение на рассмотрение.

Издание Politico отмечает, что это - первый случай за время работы администрации Джо Байдена, когда сенатские республиканцы таким образом заблокировали продвигаемый демократами законопроект.

Перед голосованием лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер заявил, что "такая комиссия чрезвычайно необходима". "Если наши республиканские друзья проголосуют против, то я бы спросил у них: "Чего вы боитесь? Правды?", - добавил он.

Противники законопроекта считают, что его реальная цель - не установить правду о событиях 6 января, а продолжить атаки на Трампа.