Движение по проливу Босфор приостановлено из-за проблем с нефтяным танкером

В Стамбуле в пятницу приостановили движение по проливу Босфор в обоих направлениях из-за неисправности танкера, сообщает в пятницу вечером турецкий канал TRT.

Это решение было принято из-за того, что нефтяной танкер RAVA начал дрейфовать из-за возникшей неисправности и подошел близко к берегу.

Длина танкера составляет 249 метров. На видеозаписях с места происшествия видно, как к судну направились спасатели и буксир.

Причина неисправности пока не сообщается. Информации о том, когда именно может возобновиться движение по проливу, не приводится.