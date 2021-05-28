Движение по проливу Босфор приостановлено из-за проблем с нефтяным танкером

В Стамбуле в пятницу приостановили движение по проливу Босфор в обоих направлениях из-за неисправности танкера, сообщает в пятницу вечером турецкий канал TRT.
Это решение было принято из-за того, что нефтяной танкер RAVA начал дрейфовать из-за возникшей неисправности и подошел близко к берегу.
Длина танкера составляет 249 метров. На видеозаписях с места происшествия видно, как к судну направились спасатели и буксир.
Причина неисправности пока не сообщается. Информации о том, когда именно может возобновиться движение по проливу, не приводится.
Азербайджанская армия после взятия Шуши была нацелена на Агдам – Алиев
Провокация армянской армии на границе с Азербайджаном не должна была остаться без ответа – президент Алиев
Нарушений режима прекращения огня в Карабахе за последнюю неделю не зафиксировано - российские миротворцы
В Азербайджане небольшой прирост случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались
Чехия ослабляет антикоронавирусные ограничения и открывает границы для туристов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год в размере $6 трлн
Премьер Греции призвал Турцию отказаться от провокаций и агрессии ради сближения двух стран
Сенат США не поддержал создание комиссии для расследования событий 6 января, когда произошли беспорядки в Вашингтоне
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?