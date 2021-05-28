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Дальнее зарубежье 28.05.2021 22:43

Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год в размере $6 трлн

Президент США Джо Байден в пятницу представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн, соответствующий документ в пятницу опубликован на сайте Белого дома.

Проект бюджета, среди прочего, объединяет крупные инициативы, о которых ранее объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью $1,8 трлн и "Американский план занятости" стоимостью $2,3 трлн, а также $1,5 трлн на дискреционные расходы.

"Бюджет инвестирует напрямую в американских граждан и укрепит экономику нашей страны, улучшит наше финансовое здоровье в долгосрочной перспективе", - говорится во вступительном заявлении Байдена к плану бюджета.

Таким образом, вместе с программами, не требующими ежегодного утверждения, бюджет на 2022 финансовый год потребует $6 трлн, где крупные инвестиции будут направлены в образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру, отмечает издание The Hill.

"Страна была ослаблена десятилетиями недостаточного инвестирования в эти области, ограниченного бюджетными лимитами", - заявила в пятницу исполняющая обязанности директора офиса управления и бюджета Шоланда Янг.

Администрация Байдена полагает, что планируемое повышение налогов для корпораций и состоятельных людей обеспечит бюджету достаточные доходы, чтобы компенсировать рост расходов в течение следующих 15 лет.

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Тэги: БАЙДЕН, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]