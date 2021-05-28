ЕС вновь призывает Баку и Ереван к немедленной деэскалации

Опасными и тревожными назвал недавние события на армяно-азербайджанской границе официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Необходима немедленная деэскалация. Европейский союз настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от дальнейшего развертывания вооруженных сил и военных действий", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Брюсселе.

Как сказано в документе, "все силы должны отойти на позиции, которые занимали до 12 мая, и обе стороны должны начать переговоры о делимитации и демаркации границы".

Он сообщил, что Евросоюз готов предоставить экспертные знания и помощь в делимитации и демаркации границ, а также "поддержать столь необходимые меры по укреплению доверия, чтобы продвинуться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе".