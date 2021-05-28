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Регион 28.05.2021 22:50

ЕС вновь призывает Баку и Ереван к немедленной деэскалации

Опасными и тревожными назвал недавние события на армяно-азербайджанской границе официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Необходима немедленная деэскалация. Европейский союз настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от дальнейшего развертывания вооруженных сил и военных действий", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Брюсселе.

Как сказано в документе, "все силы должны отойти на позиции, которые занимали до 12 мая, и обе стороны должны начать переговоры о делимитации и демаркации границы".

Он сообщил, что Евросоюз готов предоставить экспертные знания и помощь в делимитации и демаркации границ, а также "поддержать столь необходимые меры по укреплению доверия, чтобы продвинуться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]