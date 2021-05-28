Инвестиции компаний-резидентов промпарка в Агдаме составят до 110 млн манатов

Суммарные инвестиции резидентов Агдамского промышленного парка оцениваются до 110 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии закладки фундамента парка, общая площадь которого составит 190 гектаров, сообщает сайт главы государства, передает «Интерфакс-Азербайджан».

На территории парка планируется создание предприятий по производству строительных материалов, упаковки продукции АПК, производства консервированной продукции, мясо-молочной продукции, вина, кормов, удобрений и др. продукции.

На начальном этапе заявки о создании предприятий подали 33 малых предприятия сферы производства и услуг. Инвестиции этих компаний оцениваются около 110 млн манатов, планируется открыть 330 рабочих мест.

Р.Ахмедов