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Бизнес и законодательство 28.05.2021 23:07

Инвестиции компаний-резидентов промпарка в Агдаме составят до 110 млн манатов

Суммарные инвестиции резидентов Агдамского промышленного парка оцениваются до 110 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии закладки фундамента парка, общая площадь которого составит 190 гектаров, сообщает сайт главы государства, передает «Интерфакс-Азербайджан».

На территории парка планируется создание предприятий по производству строительных материалов, упаковки продукции АПК, производства консервированной продукции, мясо-молочной продукции, вина, кормов, удобрений и др. продукции.

На начальном этапе заявки о создании предприятий подали 33 малых предприятия сферы производства и услуг. Инвестиции этих компаний оцениваются около 110 млн манатов, планируется открыть 330 рабочих мест.

Р.Ахмедов

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Тэги: АГДАМ, ПРОМПАРК, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]