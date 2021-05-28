Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 28.05.2021 23:13

Азербайджан планирует в Карабахе создать 4 региональных центра

Власти Азербайджана планируют на освобожденных территориях в Карабахе создать 4 региональных центра, сообщает сайт президента Азербайджана.

В частности, в Агдаме планируется создать промышленный центр, в Джабраиле – торгово-логический центр, в Кельбаджаре – туристический и добывающий центр.

Кроме этого, в Шуше будет создан центр культуры и туризма, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, РАЗВИТИЕ, ЦЕНТРЫ


Похожие новости


Карабахский конфликт мешает развитию туризма в Азербайджане - министр Флаг Азербайджана над Нагорным Карабахом - гарант развития Азербайджан с каждым днем приближается к освобождению своих земель – Ильхам Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]