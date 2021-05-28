Азербайджан планирует в Карабахе создать 4 региональных центра

Власти Азербайджана планируют на освобожденных территориях в Карабахе создать 4 региональных центра, сообщает сайт президента Азербайджана.

В частности, в Агдаме планируется создать промышленный центр, в Джабраиле – торгово-логический центр, в Кельбаджаре – туристический и добывающий центр.

Кроме этого, в Шуше будет создан центр культуры и туризма, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов