Азербайджан планирует в Карабахе создать 4 региональных центра

Власти Азербайджана планируют на освобожденных территориях в Карабахе создать 4 региональных центра, сообщает сайт президента Азербайджана.
В частности, в Агдаме планируется создать промышленный центр, в Джабраиле – торгово-логический центр, в Кельбаджаре – туристический и добывающий центр.
Кроме этого, в Шуше будет создан центр культуры и туризма, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Р.Ахмедов
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