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ТЭК 29.05.2021 01:07

Средняя загрузка «Турецкого потока» в I кв. составила 73%, ожидается ее рост - Газпром

Средняя загрузка газопровода "Турецкий поток" в первом квартале 2021 года составила 73%, ожидается ее рост, сообщила представитель департамента 512 "Газпрома" Елена Березина в ходе телеконференции для инвесторов.

"Средняя загрузка (морского участка "Турецкий поток" - ИФ) в первом квартале составила 73%, ожидаем ее роста в связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы - Болгарии, Сербии, Венгрии", - сказала она.

Березина не стала комментировать сроки завершения строительства газопровода "Северный поток 2". "Пока преждевременно говорить о сроках, трубоукладка продолжается, и газопровод будет строиться в соответствии со всеми законами", - сказала она.

В свою очередь, заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников сказал, что транспортировка газа по "Турецкому потоку" позволяет компании экономить порядка $500 млн, по "Северному потоку" - порядка $1 млрд.

В 2020 году морской газопровод через Черное море "Турецкий поток", в первый год своей работы, был загружен примерно на 43% от проектной мощности.

"В отчетном году по газопроводу транспортировано 13,51 млрд куб. м природного газа. Помимо турецких потребителей, получающих газ по первой нитке, в течение 2020 года по второй нитке газопровода российский газ также начали получать потребители Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии", - комментировала компания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, ЗАГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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