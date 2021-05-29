Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа

Администрация президента США Джо Байдена запросила на 2022-й финансовый год $58,5 млрд на обеспечение деятельности госдепа и его целей, свидетельствует опубликованный американским внешнеполитическим ведомством в пятницу документ.

"Бюджет на 2022-й финансовый год запрашивает $58,5 млрд на госдеп и Агентство США по международному развитию", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что это на 10% выше, чем итоговый бюджет госдепа в 2021-м финансовом году.

"Эти ресурсы позволят нам продвигать внешнюю политику администрации от имени американского народа. Это (эта сумма - ИФ) также отображает важность, которую администрация определяет для глобального лидерства США и того факта, что дипломатия и развитие являются жизненно важными средствами для продвижения интересов США", - следует из сообщения.

Согласно документу, на расходы в европейском регионе и Евразию предлагается выделить в общей сложности $665,8 млн, которые, в частности, пойдут на "укрепление устойчивости стран к иностранному злонамеренному влиянию и продвижению евро-атлантической интеграции, противостоя растущим вызовам со стороны России И КНР".

Так, $88 млн из этой суммы планируется выделить на "поддержку демократизации Грузии, ее экономического развития и создания устойчивости к противостоянию злонамеренного влияния со стороны Кремля". Кроме того, на помощь Украине пойдут $255 млн для усиления ее "способности противостоять российской агрессии". Для противодействия "российскому влиянию и дезинформации" на Западных Балканах требуется, согласно документу, $106 млн.

На Центральную Азию администрация запросила $123 млн, из них $31,4 млн должны быть выделены на американскую помощь Узбекистану, а $19 млн - на помощь Таджикистану.

Предложенные в пятницу администрацией США проекты федеральных бюджетов ведомств на 2022 год будут переданы на рассмотрение в конгресс. Итоговые утвержденные варианты бюджетов могут заметно отличаться от первоначального варианта.