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29.05.2021 02:06

Нидерланды с 5 июня открывают рестораны, музеи и кинотеатры

В Нидерландах с 5 июня откроются рестораны, музеи и кинотеатры в рамках следующего этапа снятия ограничений, введенных в борьбе с вирусом COVID-19, тем самым будет отменен режим локдауна, пишет в пятницу издание Dutch News.

"Третий этап - это действительно окончание режима локдауна. Замечательно, что есть возможность оставить его позади", - заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте.

Теперь все предприятия общественного питания смогут обслуживать гостей до 22:00.

В то же время футбольные матчи Евро-2020 не будут транслироваться на больших экранах в заведениях, чтобы избежать лишнего столпотворения.

Музеи смогут работать при условии, что на один квадратных метр будет приходиться один посетитель, в залах кинотеатров и театров смогут находиться единовременно не более 50 человек.

Меры вступят в силу на четыре дня раньше, чем планировалось. Досрочное снятие ограничительных мер связано с уменьшением случаев заражения коронавирусом и с процессом вакцинации в стране.

Ранее правительство Нидерландов разрешило ресторанам и кафе открыть террасы и отменило комендантский час.

С начала пандемии COVID-19 в Голландии было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения COVID-19. Более 17,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения вирусом, почти 1,5 млн полностью вылечились.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]