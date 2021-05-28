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ТЭК 28.05.2021 23:43

Перекрывавший движение по Босфору танкер прошел пролив - данные AIS

Нефтетанкер RAVA вышел из пролива Босфор в Мраморное море, следует из данных портала международной системы позиционирования судов (AIS) Marinetraffic.

По данным СМИ, танкер RAVA (номер IMO: 9796743) ранее потерял управление и начал дрейфовать в сторону берега во время прохождения пролива Босфор. Буксиры береговой охраны смогли остановить судно в 300 метрах от берега. Движение судов по проливу Босфор было приостановлено.

Причина неисправности судна пока не сообщается.

По данным Marinetraffic, танкер 26 мая вышел из порта Новороссийск и следовал в испанский порт Картахена. Судно 2017 года постройки ходит под флагом Хорватии, длина танкера составляет 249 метров, дедвейт - 114 тыс. тонн.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, БОСФОР, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]