Перекрывавший движение по Босфору танкер прошел пролив - данные AIS

Нефтетанкер RAVA вышел из пролива Босфор в Мраморное море, следует из данных портала международной системы позиционирования судов (AIS) Marinetraffic.
По данным СМИ, танкер RAVA (номер IMO: 9796743) ранее потерял управление и начал дрейфовать в сторону берега во время прохождения пролива Босфор. Буксиры береговой охраны смогли остановить судно в 300 метрах от берега. Движение судов по проливу Босфор было приостановлено.
Причина неисправности судна пока не сообщается.
По данным Marinetraffic, танкер 26 мая вышел из порта Новороссийск и следовал в испанский порт Картахена. Судно 2017 года постройки ходит под флагом Хорватии, длина танкера составляет 249 метров, дедвейт - 114 тыс. тонн.
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