Перекрывавший движение по Босфору танкер прошел пролив - данные AIS

Нефтетанкер RAVA вышел из пролива Босфор в Мраморное море, следует из данных портала международной системы позиционирования судов (AIS) Marinetraffic.

По данным СМИ, танкер RAVA (номер IMO: 9796743) ранее потерял управление и начал дрейфовать в сторону берега во время прохождения пролива Босфор. Буксиры береговой охраны смогли остановить судно в 300 метрах от берега. Движение судов по проливу Босфор было приостановлено.

Причина неисправности судна пока не сообщается.

По данным Marinetraffic, танкер 26 мая вышел из порта Новороссийск и следовал в испанский порт Картахена. Судно 2017 года постройки ходит под флагом Хорватии, длина танкера составляет 249 метров, дедвейт - 114 тыс. тонн.