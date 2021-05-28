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Внешняя политика 28.05.2021 23:57

США высоко ценят партнерство с Азербайджаном в экономике, энергетике и безопасности - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил народ Азербайджана по случаю Дня Республики.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Азербайджана с празднованием Дня Республики и с установлением в 1918 году первого демократического правительства в мусульманском мире», - говорится в тексте поздравления Блинкена, опубликованного на сайте госдепа.

«Соединенные Штаты высоко ценят тридцатилетнее партнерство с Азербайджаном в области экономики, энергетики и безопасности, а также наш постоянный диалог по правам человека и верховенству закона. Мы признаем значительный вклад Азербайджана в европейскую энергетическую диверсификацию через Южный газовый коридор. Сильные институты, верховенство закона, прозрачность жизненно важны для достижения наших общих целей и построения более прочных и глубоких связей», - подчеркнул Блинкен, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Госсекретарь добавил, что США, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, по-прежнему, привержены оказанию помощи сторонам в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию вопроса Карабаха и устранению гуманитарных последствий боевых действий, включая освобождение всех задержанных, обмен останками тел погибших.

Р.Ахмедов

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Тэги: БЛИНКЕН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]