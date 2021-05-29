В Сочи планируют ввести единую электронную однократную визу для иностранных туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложил выдавать иностранным туристам единую электронную однократную визу для въезда в РФ через аэропорт города Сочи, сообщается на официальном сайте администрации региона.
"Краснодарский край - прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи - уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Слуцкий в свою очередь отметил, что "этот механизм должен работать и в Сочи".
"Турпоток необходимо поддержать, в том числе и с помощью введения электронной визы", - добавил Слуцкий.
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