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Туризм 29.05.2021 09:27

В Сочи планируют ввести единую электронную однократную визу для иностранных туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложил выдавать иностранным туристам единую электронную однократную визу для въезда в РФ через аэропорт города Сочи, сообщается на официальном сайте администрации региона.

"Краснодарский край - прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи - уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Слуцкий в свою очередь отметил, что "этот механизм должен работать и в Сочи".

"Турпоток необходимо поддержать, в том числе и с помощью введения электронной визы", - добавил Слуцкий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, ТУРИСТЫ, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]