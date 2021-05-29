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США и Индия едины в борьбе с COVID-19, проблемами, связанными с изменением климатом - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнерство между Соединенными Штатами и Индией в преодолении актуальных проблем и вызовов, в том числе в противостоянии пандемии коронавируса, является "жизненно важным", "сильным" и "все более продуктивным".

"Едины в совместной борьбе с COVID-19. Мы едины в решении проблем, связанных с изменением климата. В решении многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в регионе и во всем мире, мы сотрудничаем непосредственно, через "четверку" (США, Индия, Япония и Австралия - ИФ) и учреждения Организации Объединенных Наций", - сказал Блинкен журналистам по итогам переговоров с находящимся в США министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Госсекретарь добавил, что США не забудут поддержку со стороны Индии в первые дни распространения COVID-19 и намерены сделать тоже самое в трудный для Дели момент.

Джайшанкар в свою очередь выразил благодарность Соединенным Штатам за "решительную поддержку и солидарность".

Как сообщил госдеп, Блинкен и Джайшанкар во время переговоров обсудили широкий круг вопросов, включая помощь в связи с COVID-19, усилия по укреплению Индо-Тихоокеанского сотрудничества в рамках "четверки", а также "общую приверженность борьбе с климатическим кризисом и укреплению многостороннего сотрудничества, в том числе в Совете Безопасности ООН".

Стороны также затронули региональные события, в частности, переворот в Мьянме и продолжающуюся поддержку Афганистана. Они договорились о продолжении сотрудничества "по общим приоритетам экономической и региональной безопасности", отметил госдеп.

С начала пандемии коронавируса в Индии выявлено 27,3 млн случаев заражения, общее число скончавшихся от последствий заражения в стране превысило 315 тыс.

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Тэги: США, ИНДИЯ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]