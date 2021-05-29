США и Индия едины в борьбе с COVID-19, проблемами, связанными с изменением климатом - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнерство между Соединенными Штатами и Индией в преодолении актуальных проблем и вызовов, в том числе в противостоянии пандемии коронавируса, является "жизненно важным", "сильным" и "все более продуктивным".
"Едины в совместной борьбе с COVID-19. Мы едины в решении проблем, связанных с изменением климата. В решении многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в регионе и во всем мире, мы сотрудничаем непосредственно, через "четверку" (США, Индия, Япония и Австралия - ИФ) и учреждения Организации Объединенных Наций", - сказал Блинкен журналистам по итогам переговоров с находящимся в США министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Госсекретарь добавил, что США не забудут поддержку со стороны Индии в первые дни распространения COVID-19 и намерены сделать тоже самое в трудный для Дели момент.
Джайшанкар в свою очередь выразил благодарность Соединенным Штатам за "решительную поддержку и солидарность".
Как сообщил госдеп, Блинкен и Джайшанкар во время переговоров обсудили широкий круг вопросов, включая помощь в связи с COVID-19, усилия по укреплению Индо-Тихоокеанского сотрудничества в рамках "четверки", а также "общую приверженность борьбе с климатическим кризисом и укреплению многостороннего сотрудничества, в том числе в Совете Безопасности ООН".
Стороны также затронули региональные события, в частности, переворот в Мьянме и продолжающуюся поддержку Афганистана. Они договорились о продолжении сотрудничества "по общим приоритетам экономической и региональной безопасности", отметил госдеп.
С начала пандемии коронавируса в Индии выявлено 27,3 млн случаев заражения, общее число скончавшихся от последствий заражения в стране превысило 315 тыс.
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