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Здравоохранение 29.05.2021 12:35

Британская разведка оказывает помощь американским коллегам в поисках источника распространения COVID-19 - газета

Британские спецслужбы помогают США расследовать, не произошла ли утечка коронавируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщило издание The Telegraph.

Высокопоставленный источник в службе безопасности подтвердил, что сотрудники британской разведки сотрудничают со спецслужбами США, ведущими новое расследование в попытке установить правду о пандемии, отмечается в публикации.

"Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Уханю, а также предлагаем американцам помощь в том, чтобы подтвердить и проанализировать любые имеющиеся у них разведданные" - сказал источник.

"То, что требуется для установления истины о вспышке коронавируса - это хорошо поставленная разведывательная информация, а не анализ, но ее трудно добыть", - добавил он.

Как сообщалось, сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, сообщила The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

27 мая посольство Китая в США предупредило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией.

"Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией", - говорится в распространенном заявлении официального представителя посольства Китая.

Он отметил, что Китай поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания COVID-19 во всем мире, а также "тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру".

"Такие исследования и расследования должны быть полными, прозрачными и основанными на фактических данных, и должны быть доведены до конца с тем, чтобы все стало ясно", - подчеркнул дипломат.

В среду президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорилось в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на свои объекты должны Соединенные Штаты.

Группа экспертов ВОЗ, посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

В то же время, Великобритания вместе с США крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИСТОЧНИК

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E-mail: [email protected]